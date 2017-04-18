ما حقيقة تسريب غوغل بيانات تصفحك إلى صاحب عملك القادم؟

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

نفت شركة غوغل، صحة الشائعات التي تداولتها وسائل الإعلام طوال الفترة الماضية منذ إعلانها عن منصتها للتوظيف Google Hire، حيث تواترت شائعة أن غوغل ستقوم بمشاركة تاريخ التصفح الخاص بالمستخدم مع أصحاب العمل الخاص بالمتقدمين للوظائف، وفقًا لما نشره موقع جيزمودو التقني.

وقال التقرير، “إن العديد من المواقع العالمية مثل روسيا اليوم والديلي نيوز وذا صن، قد تناقلت الأخبار من بعض المواقع الصغيرة دون أن تتأكد من المعلومة، مما أثار الرعب في نفوس المستخدمين، بأن كافة المواقع التي يزورونها سيحصل عليها من يتقدمون إلى إعلان الوظائف في شركته، مما سيهتك خصوصياتهم​ بشكل فاضح”.

وقد أعلنت الشركة أنها تضع خصوصية مستخدميها في المقام الأول، ولن ترسل لناشري الوظائف أية معلومات عن المتقدمين، إلا المعلومات التي يُدخلونها في وثيقة التقدم للوظيفة.

ولم تفتح بعد الشركة الأمريكية رسميًا منصتها الجديدة أمام المستخدمين والباحثين عن الوظائف وكذلك أصحاب الأعمال حتى الآن.