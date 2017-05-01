سامسونغ تطلق مساعدها  “بيكسباي” في كوريا الجنوبية تمهيدًا لتعميمه

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أكد تقرير جديد نشره موقع ZDnet أن مساعد سامسونغ الشخصي الجديد Bixby بيكسباي قد بدأ في الوصول إلى مستخدمي هواتف غلاكسي S8 في كوريا الجنوبية، وذلك مؤشر على قرب تعميم إتاحة الميزة الجديدة إلى جميع المستخدمين، وفقًا لما جاء على موقع TNW التقني.

ويعتبر مساعد سامسونغ بيكسباي بطاقة ذهبية في يد العملاق الكوري للعب في سوق المساعدين الشخصيين الإلكترونيين، ويعد بيكسباي مساعدًا مميزًا قد يغير مجرى هذا السوق، حيث إنه يقدم معلومات متعلقة بما يقوم به المستخدم، مثل إجراء المكالمات وتسجيل الملاحظات وتدوين مذكرات لتذكرك بما تريد عمله فيما بعد، إلى جانب قيامها بتزويد الهاتف بزر خاص بإطلاق بيكسباي في أي وقت يحتاج المستخدم إليه.

وفاجأت سامسونغ المستخدمين خلال الكشف عن هواتفها الجديدة نهاية مارس/آذار الماضي بأن مساعدها لن يصل مع هواتفها لأيدي المستخدمين، ولكن سريعًا استدركت الشركة الكورية الموقف وبدأت في تقديمه إليهم.

وتقول التوقعات بأن وصول بيكسباي إلى هواتف غلاكسي S8 في كوريا الجنوبية، يشير إلى قرب إطلاق المساعد إلى عموم المستخدمين في جميع أنحاء العالم على هواتفهم S8، والذي بدأ في الوصول إلى أيدي المستخدمين الذين سجلوا طلبات مسبقة للحصول على الهاتف ابتداءً من 21 من إبريل/نيسان الماضي.