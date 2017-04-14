شرطة فلوريدا تقلد أسلوب داعش لردع تجار المخدرات

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

عرضت شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر فيه عناصرها وهم يرتدون زيا يشبه مقاتلي داعش ضمن استراتيجية جديدة تهدف للقضاء على تجارة المخدرات التي ازدهرت في الآونة الأخيرة.

ولاقى الفيديو ردود فعل متباينة إذ أشاد المؤيدون بتلك الاستراتيجية فيما أدانها المعارضون بدعوى أنها تتماشى مع سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى “عسكرة” الشرطة وهي سياسة قوبلت بانتقادات واسعة.

وقال رئيس شرطة فلوريدا الشريف بيتون جرينيل موجها كلامه لتجار المخدرات :”تمتعوا بالالتفات ورائكم باستمرار عسى أن يأتي اليوم وتجدونا خلفكم”.

وأضاف في الفيديو الذي وصفته صحيفة “تايمز” البريطانية بأنه مشابه لتلك الفيديوهات التي يصدرها تنظيم داعش :”و تمتعوا بنومكم كل ليلة وانتم تتساءلون عما إذا كنا سنأتي يوما ونفجر أبواب منزلكم ونمسك بكم”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستراتيجية الجديدة تأتي وسط ارتفاع كبير في عمليات تجارة وتهريب المخدرات في تلك الولاية إذ تشير إحصائيات رسمية إلى أن 279 شخصا توفوا من جراء تعاطي الهيروين بين عامي 2013 و2015.

وقالت إن أكثر من 1.2 مليون شخص شاهدوا الفيديو وأن معارضي تلك الاستراتيجة أعربوا عن رأيهم بان القضاء على خطوط إمداد المخدرات ومساعدة المدمنين يعتبر أكثر فعالية من عسكرة الشرطة وترهيب التجار.