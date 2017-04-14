“أم القنابل الأمريكية” قتلت 36 من أفراد “داعش” في أفغانستان

المصدر: كابول- إرم نيوز

قالت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الجمعة إن ما يصل إلى 36 شخصا يشتبه أنهم أعضاء في تنظيم “داعش” قتلوا في أفغانستان عندما ألقت الولايات المتحدة “أم القنابل” أقوى قنبلة غير نووية في ترسانتها.

ولم يتسن التحقق من هذه التصريحات بشكل مستقل، لكن المتحدث باسم الوزارة دولت وزيري قال إن الانفجار الهائل الذي وقع أمس الخميس واستهدف شبكة من الكهوف والأنفاق لم يسفر عن سقوط خسائر في صفوف المدنيين.

وقال وزيري في بيان “لم يصب أي مدني ولم يلحق الدمار سوى بالقاعدة التي كانت تستخدمها “داعش” لشن هجمات في مناطق أخرى من الإقليم”.