تفاصيل القبض على لاعب مكسيكي بتهمة تهريب المخدرات لأمريكا

المصدر: تيخوانا ـ إرم نيوز

كشفت السلطات المكسيكية أنه تم إلقاء القبض على اللاعب دانيل غوميز فلوريس، نجم نادي تيخوانا، الذي ينافس في مسابقة الدوري المكسيكي، على خلفية محاولته عبور الحدود المكسيكية الأمريكية وهو يحمل داخل شاحنته حمولة من مادة “الميثامفيتامين” المخدرة.

ويلعب غوميز مع الفريق الرديف لنادي تيخوانا في دوري الدرجة الثانية المكسيكي، إلا إنه لم يحضر تدريبات الفريق منذ الخامس من نيسان/أبريل الجاري.

وألقي القبض على المدافع المكسيكي، الذي لم يخض بعد تجربة اللعب في دوري الدرجة الأولى، أمس الاثنين عندما رصدت أعين السلطات الأمنية شاحنته على أحد المعابر المهمة على الحدود المكسيكية الأمريكية.

ولم تفصح السلطات عن كمية المواد المخدرة، التي كان يحملها اللاعب في سيارته.

وأشارت وسائل الإعلام المكسيكية إلى أن عائلة غوميز تبحث عنه منذ الأربعاء الماضي عندما استقل إحدى سيارات شركة “أوبر” للنقل.

ويواجه غوميز اتهامات حيازة ونقل المخدرات.