غوارديولا يكشف موقف جيسوس من مواجهة آرسنال

المصدر: لندن - إرم نيوز

يعتقد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن غابرييل جيسوس لن يتعافى في الوقت المناسب من إصابته بكسر في الساق قبل مواجهة آرسنال في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم 23 أبريل لكنه يأمل في مشاركة المهاجم البرازيلي في النهائي إذا تأهل فريقه.

وسجل جيسوس (20 عاما)، الذي كان من المتوقع أن يعود في أوائل مايو / ايار، ثلاثة أهداف في خمس مباريات مع سيتي قبل إصابته في فبراير / شباط.

وأبلغ غوارديولا الصحافيين “أسبوعان؟ أعتقد أن الوقت ضيق. أتمنى أن يكون موجودا في النهائي (يوم 27 مايو / آيار) إذا تأهلنا.. لا أدري.”

وأضاف “حالته تتحسن. كان في الملعب في الأيام المشمسة القليلة الماضية. في المعتاد عندما ترى الطقس في مانشستر.. تبقى خارج الملعب.”

ويملك سيتي جدولا مزدحما في نهاية أبريل / نيسان إذ سيخوض ثلاث مباريات في ثمانية أيام تبدأ بمواجهة آرسنال في كأس الاتحاد الانجليزي باستاد ويمبلي تليها قمة مانشستر في 27 أبريل أمام مانشستر يونايتد ثم زيارة ميدلسبره بعد ثلاثة أيام أخرى.

والمباراة القادمة لسيتي، الذي يحتل المركز الرابع في الدوري، ستكون خارج أرضه ضد ساوثهامبتون صاحب المركز التاسع يوم السبت القادم.