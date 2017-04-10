إبراهيموفيتش يكشف سبب تألقه رغم تقدمه في العمر

المصدر: لن

نظرًا لعدم قدرته على الركض كما كان يفعل قبل 5 سنوات قال زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه بات لاعبًا أكثر ذكاءً مع تقدمه في العمر.

ويقدم المهاجم السويدي البالغ عمره 35 عامًا أداءً جيدًا في عامه الأول في أولد ترافورد إذ سجل هدفه 28 في كل المسابقات هذا الموسم في الفوز 3/0 على سندرلاند في الدوري الممتاز أمس الأحد.

وأبلغ إبراهيموفيتش محطة “سكاي سبورتس”: “أعرف قدراتي. لست قلقًا.. ألعب بطريقتي.. أحاول الاستمتاع ويبدو أن ذكائي يزداد مع تقدمي في العمر”.

وقال: “لا تهدر طاقة كبيرة في أمور لا تحتاجها حقيقة”.

وتعكس إحصاءات إبراهيموفيتش أنه ربما يعتمد على ذكائه أكثر من قوته العضلية داخل الملعب.

وقبل أن يبلغ 30 عامًا في 2011 سجّل اللاعب السابق في مالمو وأياكس ويوفنتوس وإنتر ميلان وبرشلونة وآسي ميلان 232 هدفًا في 528 مباراة بحسب وسائل إعلام بريطانية.

ومنذ أن بلغ سن الـ 30 أحرز 250 هدفًا في 308 مباريات لعبها مع آسي ميلان وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.