إبراهيموفيتش يدافع عن “الأسلوب الفظ” لمورينيو

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

دافع زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد، عن مدربه جوزيه مورينيو عقب الانتقادات التي وجهها للاعبي الفريق بعد التعادل الإيجابي مع إيفرتون بهدف لكل فريق، يوم الأربعاء الماضي، في أولد ترافورد.

وجدد المهاجم، البالغ عمره 35 عاما، دعمه لأسلوب مدربه في التعامل مع اللاعبين، قائلا: “إنه يتعامل بشكل مباشر جوزيه ينظر له ويقول لك في عينك ما يقوله لك إذا كنت *** أم لا – وأنا أفضل ذلك، مثلما حدث بين شوطي مباراة إيفرتون، لقد أبلغنا أننا لسنا جيدين بما يكفي وينبغي ان نسمع ذلك فهي الطريقة التي يعمل بها”.

وانتقد المدرب البرتغالي لاعبيه، قائلا: “نملك بعض اللاعبين الذين لا يوجد بينهم وبين الكرة عشق، إنهم لاعبون جيدون ولاعبون مبدعون، يمكنهم الإبداع ولكن، بطبيعة الحال، ليسوا من نوعية اللاعبين الحاسمين”.

وأشار مورينيو إلى اللاعب السابق بالفريق خافيير هيرنانديز (تشيتشاريتو) كان سيحرز 20 هدفًا في الموسم لو كان يلعب في الفريق الحالي ليونايتد.

وكان النجم المكسيكي قد تم بيعه إلى باير ليفركوزن عام 2015 وقد اشتهر دائمًا بقدرته على هز الشباك، حتى وإن كان يشارك كلاعب بديل في المباريات.

وسبق لمورينيو أن هاجم الظهير الأيسر لوك شو قائلا عنه، إنه لا يملك عقلية لاعب الكرة بعد التعادل مع إيفرتون في أولد ترافورد.

وحذر أسطورة يونايتد ريو فرديناند من خطورة علاقة مورينيو مع لاعبيه في غرفة الملابس، خاصة بعد انتقاده للمهاجمين ماركوس راشفورد وانطوني مارسيال وجيسي لينغارد وكذلك لاعب الوسط هنريخ مخيتاريان والمدافع كريس سمالينغ.

لكن إبرا هداف الفريق برصيد 27 هدفا في كل المسابقات وسبق له أن تدرب تحت قيادة مورينيو في إنتر ميلان أصر على أن مورينيو حقق إنجازات وبطولات أكثر من اللاعبين المعتزلين.

وأضاف عن مدربه “أنه يحصل على 200 % من فريقه ويدفع اللاعبين لتقديم أقصى ما لديهم”.