الحوثيون يعلنون صنعاء مدينة “منكوبة” بالكوليرا

المصدر: صنعاء - إرم نيوز

أعلنت حكومة الحوثيين، مساء اليوم الأحد، صنعاء منطقة منكوبة صحيًا وبيئيًا جراء انتشار”الكوليرا”، مؤكدة أن النظام الصحي”أصبح عاجزًا عن احتواء الكارثة”.

وقال أمين المجلس المحلي لأمانة العاصمة صنعاء أمين جمعان، في نداء نشرته وكالة سبأ، النسخة التي تسيطر عليها جماعة الحوثي: “نعلن صنعاء مدينة منكوبة في إطار حالة طوارئ صحية مؤقتة، مراعين حجم الكثافة السكانية التي تحتضنها العاصمة صنعاء بما في ذلك التوافد اليومي المتزايد للنازحين”.

ووجّه نداء استغاثة ومناشدة عاجلة للعالم والضمير الإنساني، مؤكداً أن وباء الكوليرا انتشر بشكل مفاجئ ويحصد أرواح المواطنين من الأطفال والشيوخ والنساء ويطال ويهدّد حياة كل اليمنيين.

وطالب جمعان، بسرعة إسناد الجهدين المحلي والوطني والعمل الفوري والعاجل لتلبية الاحتياجات الصحية الوقائية والعلاجية لمنع انتشار هذا الوباء القاتل وتطويق مسبباته وتوفير الأمصال الدوائية المناسبة لإنقاذ أرواح المصابين ووضع التدابير الاحترازية”، محذراً من وقوع كارثة إنسانية “توشك أن تحصد حياة المئات والآلاف والملايين في حال لم يتم القيام بالإجراءات الصحية والعلاجية المناسبة”.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت الخميس، وفاة 51 شخصًا جراء مرض “الكوليرا” و”الإسهالات المائية” الحادة، في مناطق يمنية مختلفة، إضافة لوجود 2752 حالة اشتباه بالإصابة بالمرض، منذ 27 أبريل الماضي.

وقدّرت المنظمة العالمية في بيان لها، أن 7 ملايين و600 ألف شخص في اليمن معرّضون لخطر العدوى بوباء الكوليرا.