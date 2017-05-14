جنوبيو اليمن يقتحمون تريند السعودية بتويتر ردًا على صحيفة عكاظ

المصدر: إرم نيوز

تمكن هاشتاق (وسم) أطلقه مؤيدون للقضية الجنوبية في اليمن، من دخول قائمة المواضيع الأكثر تداولا (تريند) على موقع تويتر في السعودية، ردا على تقرير أوردته صحيفة عكاظ بشأن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تشكل مؤخرا برئاسة محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي.

وتحت الهاشتاغ #عكاظ_تكذب تحدث الآلاف عن ما وصفوه بـ”تقرير ملفق” نشرته الصحيفة تحت عنوان “حل المجلس الانفصالي .. والزبيدي وبن ابريك يرضخان للشرعية”، وخلال ساعات تحول الهاشتاغ إلى أحد أكثر المواضيع تداولا بتويتر موقع التواصل الاجتماعي الأكثر انتشارا في السعودية.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من هيئة تحرير الصحيفة، وهي واحدة من أعرق المؤسسات الإعلامية في السعودية.

وحمل كثير من المعلقين مسؤولية التقرير المثير للجدل لكاتب يمني يعمل بالصحيفة السعودية.

وكتب محمود السنمي “صحيفة عكاظ تعتمد على مراسلين منضوين تحت إطار أحزاب بالتأكيد لا ينقلون الحقيقة ولكن ينقلون وجهة نظر أحزابهم حتى وإن كانت كذب”.

#عكاظ_تكذب

صحيفة ك عكاظ تعتمد على مراسلين منضويين تحت إطار أحزاب بالتأكيد لا ينقلون الحقيقة ولكن ينقلون وجهة نظر احزابهم حتى وإن كانت كذب — محمود السنمي (@sennamy) May 14, 2017

من جهته قال مشعل الدوسري “الإخوة في صحيفة # عكاظ_تكذب عليكم تحري الأخبار من مصادرها وليس من صحافيين محسوبين على الإخوان المسلمين”.

الإخوة في صحفية #عكاظ_تكذب عليكم تحري الأخبار من مصادرها وليس من صحافيين محسوبين على الاخوان المسلمين . — مشعل الدوسري (@msh3laldosri) May 14, 2017

وكتب الشيخ جمال بن عطاف “الأخ رئيس تحرير صحيفة “عكاظ” راجع خبر إقالة “المجلس الانفصالي” لمراسلكم الشميري لتعلموا أن الأخبار ملفقة وتخدم أحزابا هاربة”.

الاخ رئيس تحرير صحيفة "عكاظ" راجع خبر إقالة "المجلس الانفصالي" لمراسلكم الشميري لتعلموا أن الأخبار ملفقة وتخدم أحزاب هاربة.@OKAZ_online pic.twitter.com/SiWFS4tUJD — جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) May 14, 2017

من ناحية أخرى، أكد اللواء اليمني السابق والسياسي الجنوبي البارز، قاسم عبدالرب العفيف أن من المستحيل حل المجلس الانتقالي لجنوب اليمن، الذي أعلن عن تأسيسه الأسبوع الماضي، نافياً الإشاعات المتناقلة بشأن حل المجلس لأنه، بحسبه، تعبير عن رغبة أهل الجنوب ولم يكن تأسيسه كرد فعل على قرارات الرئيس هادي الأخيرة بإقالة محافظ عدن وإحالة الوزير هاني بن بريك للتحقيق.

وقال عفيف، الذي اجتمع مؤخرا مع محافظ حضرموت وساسة جنوبيين، في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز”، إن “المجلس وجد ليبقى ولا أحد يستطيع حله، وجاء بعد تحضيرات واسعة جرت على مدار أكثر من عام، وتم تشكيل لجنة تنسيق لهذا الغرض عملت على الموضوع وأجرت اتصالات مع كافة المسؤولين في المحافظات وكل المكونات الحراكية والشخصيات المجتمعية، وكان هناك إعداد جاد لتأسيس المجلس، ولم يكن متبق سوى الإعلان الرسمي”.