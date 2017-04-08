مسؤول مصري: حالات “الملاريا” التي كشف عنها مؤخرا كانت قادمة من السودان

المصدر: محمد علام - إرم نيوز

أعلن الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة في مصر لشؤون الطب الوقائي خلو بلاده من مرض الملاريا، مشيرًا إلى أن الحالات التي تم كشفها مؤخرًا والشكوك حول إصابتها كانت قادمة من السودان.

وقال نائب وزير الصحة في تصريحات رسمية مساء السبت :”إن السودان دولة يتوطن بها المرض بشكل كبير ولذلك جاءت الإصابات عبر المواطنين القادمين من هناك، لافتًا إلى انتشار المرض في أكثر من دولة إفريقية”.

وأوضح قنديل أن عدد المصابين بالملاريا في مصر لا يتعدى 400 حالة على مدار العام الأمر الذي يعني عدم وجود أو انتشار المرض في مصر كما يروج أو يتخيل البعض.

وصرح نائب الوزير أن وزارة الصحة تتخذ إجراءات لمواجهة المرض بينها متابعة القادمين من السودان لتلقي العلاج في الوقت الذي أكد فيه وجود بعوضة تنقل المرض يتم مكافحتها دائمًا كإجراء احترازي لإمكانية انتشار المرض -بحسب قوله.

واختتم تصريحاته بالقول :”إن الملاريا ينتقل عن طريق نوع معين من البعوض ولا ينتقل من شخص إلى آخر”.

والملاريا مرض طفيلي ينتقل عن طريق البعوض ويدمر كرات الدم الحمراء في جسم الإنسان ويتسبب في فقر الدم وتضخم الطحال إلى جانب بعض الأمراض الأخرى.