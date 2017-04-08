مصر.. مؤمن زكريا يجدد طلبه بالرحيل عن النادي الأهلي

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

تلقى مؤمن زكريا لاعب الأهلي المصري عرضًا جديدًا للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري خلال الانتقالات الصيفية.

ورفض اللاعب الإفصاح عن اسم النادي الخليجي الذي يتطلع إلى ضمه، مبديًا موافقته على الرحيل عن صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة.

ويتطلع زكريا إلى خوض تجربة الاحتراف منذ الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن تمسك حسام البدري المدير الفني للفريق حال دون انضمام اللاعب للدوري السعودي أو الإماراتي.

ويضغط اللاعب على إدارة الأهلي في الوقت الحالي، من أجل الموافقة على العرض والسماح له بالرحيل عن صفوف الفريق، خاصة مع بقائه على مقاعد البدلاء.

وتسعى لجنة الكرة بالفريق إلى عقد جلسة سرية مع البدري خلال الفترة المقبلة لمعرفة إمكانية رحيل اللاعب من عدمها لتحديد القيمة المادية المناسبة للمفاوضات المباشرة مع الأندية الراغبة في الحصول على خدماته.

من جهة أخرى، يفكر البدري في عدم الاستعانة بخدمات عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق خلال الفترة المقبلة في صفوف الفريق.

وانتقد البدري مستوى اللاعب المتراجع خلال الفترة الأخيرة، وعدم ظهوره بالشكل المتوقع منه لقيادة وسط الأهلي.

ويدرس البدري تجميد اللاعب لفترة على مقاعد البدلاء لمعرفة أسباب المستوى المتدهور الذي لازمه منذ العودة من بطولة كأس الأمم الأفريقية بالغابون.

في سياق متصل، تدخل حسام البدري المدير الفني للفريق من أجل فض مشادة كلامية بين مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق والحارس أحمد عادل عبدالمنعم.

وناشد البدري الطرفين بعدم الحديث مع بعضهما البعض بشكل غير لائق، وأمام اللاعبين الصغار على أمور لا تستدعي نشوب أية مشكلات.

وبدأت الأزمة عندما حصل زكريا على الكرة بداعي أنها ضربة ركنية، في حين شدد عبدالمنعم أنها ضربة مرمى، ليتدخل حسام غالي لتهدئة الأمور ومن ثم البدري.