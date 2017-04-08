قائد الإسماعيلي يسعى لضم عماد متعب.. ولاعب المقاصة يستنجد بالأهلي

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

دخل نادي الإسماعيلي في مفاضات مع عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي المصري، لضمه في نهاية الموسم الحالي.

وسعى حسني عبدربه، نجم خط وسط الدراويش وقائد الفريق والمقرب بقوة من نجم الأهلي، لجس نبض متعب بشأن الانتقال لصفوف الإسماعيلي، بالمرحلة المقبلة، خاصة أن خط هجوم فريقه يحتاجه بشده.

ومن المتوقع أن يرفض متعب عرض الإسماعيلي، نظراً لرغبة مهاجم الأهلي في اللعب خارج مصر أو على أقل تقدير الانتقال لصفوف وادي دجلة، للحفاظ على علاقته القوية مع جماهير النادي الأهلي.

إلى ذلك، تواصل هشام محمد، لاعب فريق مصر المقاصة، مع مسؤولي الأهلي المصري من أجل معرفة موقفهم من ضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبلغ لاعب المقاصة، مسؤولي الفريق الأحمر عن قيام أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، بتقديم عرض مغرٍ له، ودفع مقدم التعاقد بشكل مباشر لحسم الصفقة بشكل سريع وجاد.

واستنجد هشام بالأهلي من أجل إنقاذه من ضغوط الزمالك، وإمكانية موافقة إدارة المقاصة على انتقال اللاعب للقلعة البيضاء، كما حدث الموسم الماضي مع دونغا، لاعب الفريق الأبيض الحالي.

وكان حسام البدري، المدير الفني للأهلي، أبدى إعجابه بالقدرات الفنية للاعب، مطالبًا الإدارة الحمراء بمفاوضة اللاعب وإنهاء إجراءات ضمه في الفترة المقبلة.

ومن جهة أخرى، يفاضل الجهاز الفني للأهلي بين الثنائي صالح جمعة وأحمد حمودي للمشاركة بمباراة الاتحاد السكندري المقبلة، بدلًا من عبدالله السعيد، لاعب الفريق.

ويرغب المدير الفني، في إراحة السعيد في اللقاء المقبل، من أجل تخفيف الضغوط عليه خلال الفترة الماضية بعد ظهوره بشكل سيئ في مباراة بتروجت الماضية.

وسيتم حسم القرار النهائي باستبعاد السعيد خلال التدريبات الجماعية للفريق، غدًا الأحد، والاستقرار على البديل المناسب في المواجهة الصعبة.

في سياق منفصل، قرر مسؤولو النادي الأهلي المصري، غلق ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد طلب حسام البدري مدرب الفريق.

واستبعد البدري فكرة التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد بعد التألق اللافت للإيفواري كوليبالي، وتسجيله 3 اهداف متتالية مع الفريق خلال مواجهتي الداخلية وبتروجيت في الدوري.

وفاوض مسؤولو القلعة الحمراء في الفترة الماضية عمرو مرعي مهاجم إنبي بهدف ضمه الصيف المقبل؛ إلا أنه تم التراجع عن هذه الصفقة بسبب دخول الزمالك بقوة ومغالاة إنبي في الطلبات المالية.

وتراجعت فرص لحاق أحمد حجازي مدافع الأهلي بمباراة الفريق المقبلة أمام الاتحاد السكندري في الجولة الـ ٢٤ بمسابقة الدوري بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة بتروجيت الماضية.