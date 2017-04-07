السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الرجال

المصدر: القاهرة- إرم نيوز

أفادت مصادر في مطار القاهرة أن السودان فرض اعتبارا من اليوم الجمعة تأشيرات دخول على الرجال المصريين الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 50 عاما، وأن شركة مصر للطيران بدأت تطبيق التعليمات السودانية.

وقالت المصادر إن مكاتب شركات النقل الجوي العاملة في المطار تلقت تعليمات من مطار الخرطوم بتنفيذ الإجراء مع تحذير المخالفين وإمكانية ترحيلهم.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله الخضر في تصريح صحفي إن ” الإجراء الجديد معاملة بالمثل”.

وأضاف: “التأشيرة ستمنح مجانا.. مثل هذا القرار منفذ فعليا على السودانيين عند دخول مصر منذ فترة من الزمن”.