بالفيديو.. مصممة إماراتية تفجر مفاجأة بشأن فستان الوزيرة الإسرائيلية المثير للجدل

كشفت المصممة العالمية الإماراتية، منى المنصوري، فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق بالفستان الذي ظهرت به وزيرة الثقافة الإسرائيلية، ميري ريغيف، على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي، مؤكدة أن للفستان قصة أخرى.

وفجر فستان وزيرة الثقافة الإسرائيلية الاستعماري الغضب في مهرجان كان السينمائي.

ولم تتوقف الضجة التي أثارها الفستان عند الصحف الدولية، وإنما امتدت لتشمل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، كما استخدم آخرون الفوتوشوب لإعطاء الفستان رؤية لما يمثله في أعينهم الصراع العربي الإسرائيلي.

وفجرت المنصوري مفاجأة بشأن الفستان في مقطع فيديو شديد اللهجة نشرته على حسابها في الفيسبوك.

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