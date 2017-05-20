بالفيديو.. مهرجان كان يستضيف أول عارضة أزياء مصابة بالبهاق

بالفيديو.. مهرجان كان يستضيف أول عارضة أزياء مصابة بالبهاق

ويني هارلو هي أول عارضة أزياء مصابة بالبهاق يستضيفها المهرجان الدولي ليكسر بذلك قاعدة الجمال المكتمل التي ميزت ضيوفه خلال الـ69 دورة السابقة.

المصدر: وداد الرنامي- إرم نيوز

مرت على السجاد الأحمر يوم الجمعة بمهرجان كان السينمائي، مجموعة من عارضات الأزياء الأنيقات الفاتنات، كإيميلي راتجاكوسكي وادريانا ليما ، لكن واحدة منهن لفتت الانتباه أكثر، وهي الكندية ويني هارلو (22 عاما) ، بسبب إصابتها بالبهاق.

وكانت العارضة ترتدي فستانا أزرق أنيقا، يكشف عن الكثير من علامات البهاق على جسدها، وهي بذلك أول عارضة أزياء يستضيفها المهرجان الدولي رغم إصابتها بمرض جلدي واضح، ليكسر بذلك قاعدة الجمال المكتمل التي ميزت ضيوفه خلال الـ 69 دورة السابقة.

واستطاعت ويني هارلو تطويع هذا الداء الذي يصيب 1% من البشر، و قلبت الكفة لصالحها، وتجاوزت كل الإهانات التي كانت تتلقاها في المدرسة بسببه مذ كانت في الرابعة، وحولته إلى نقطة قوة في حياتها.

فتصالحت مع صورتها في المرآة، وبدأت تنشر صورها على انستغرام وتويتر، وحظيت بالكثير من الإعجاب، حتى أصبحت ناطقة باسم الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض، وبعدها شاركت في برنامج تلفزيون الواقع “America’s Next Top Model”، الذي مكنها من دخول عام عروض الأزياء، وهي حاليا ممثلة العلامة التجارية الخاصة بالملابس الجاهزة Desigual.

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