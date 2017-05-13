العثور في السعودية على الطفلة المختطفة “شوق”

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أعلن ذوو الطفلة السعودية التي اختطفت، أمس الجمعة، من داخل سوق رئيسي في حي النسيم بالعاصمة الرياض، العثور عليها اليوم السبت.

وتداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة للطفلة “شوق” ووالدها، مرفقة بالتهاني والتبريكات، حيث أثارت الحادثة الكثير من التعاطف والجدل في المملكة.

وكانت أسرة “شوق” قد رصدت 50 ألف ريال سعودي لمن يدلي بمعلومات قد تقود للعثور عليها ومعرفة هوية السيدة المنقبة التي اختطفتها.

وكشف سليمان إبراهيم، والد الطفلة في وقت سابق تفاصيل الواقعة، نافيًا ما تردّد عن طلب فدية لإطلاق سراحها.

@Barjasbh الحمد لله على السلامة ..

و مبروك ال 50 ألف .. pic.twitter.com/ufy5uPuRxg — خــالــد | khalid (@khaledal3mry) ١٣ مايو، ٢٠١٧

وحول ملابسات حادثة الخطف قال إبراهيم: “إنه ذهب إلى سوق رئيسي لشراء بعض الأغراض رفقة أولاده الثلاثة، ولم تكن زوجته معه، إلا أنه فوجئ أثناء انشغالهم بالتسوق، بفقدان الطفلة”.

أسواق عبدالله العثيم تهنئ بسلامة #شوق_سليمان_ابراهيم وعودتها لأهلها جهود جبارة من قبل رجال الأمن كل الشكر لهم والحمد لله — أسواق عبدالله العثيم (@OthaimMarkets) ١٣ مايو، ٢٠١٧

وأضاف أنه بعد مرور ربع ساعة من البحث، لم يجد لها أثرًا، فتوجّه إلى إدارة المركز التجاري، التي بدورها تابعت تسجيلات الكاميرات المصوّرة لتظهر “شوق” وهي تذهب للجلوس على كرسي بجانب بوابة الخروج، ثم جاءت سيدة وجلست بجانبها قبل أن تقوم باختطافها.

وبعد اختفاء “شوق” مباشرة أطلق نشطاء سعوديون على تويتر وسم “شوق_سليمان_ابراهيم” للتضامن مع الطفلة.