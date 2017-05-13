بالفيديو.. اختفاء طفلة في إحدى أسواق الرياض الشهيرة

المصدر: الرياض – إرم نيوز

اختفت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، منذ الجمعة في أحد الأسواق الشهيرة بالعاصمة السعودية الرياض.

ووصف مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ظروف الاختفاء بـ “الغامضة”، فيما لم يتم التأكد من الطريقة التي اختفت بها الطفلة أو دوافع من ساهم باختفائها .

ووفقًا لمغردين، فإن إحدى كاميرات المراقبة رصدت سيدة وهي تصطحب الطفلة إلى خارج السوق.

ويظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة خروج الطفلة من أحد المتاجر برفقة امرأة منبقة.