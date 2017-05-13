بالفيديو.. اختفاء طفلة في إحدى أسواق الرياض الشهيرة

اختفت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، منذ الجمعة في أحد الأسواق الشهيرة بالعاصمة السعودية الرياض.
ووصف مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ظروف الاختفاء بـ “الغامضة”، فيما لم يتم التأكد من الطريقة التي اختفت بها الطفلة أو دوافع من ساهم باختفائها .
ووفقًا لمغردين، فإن إحدى كاميرات المراقبة رصدت سيدة وهي تصطحب الطفلة إلى خارج السوق.
ويظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة خروج الطفلة من أحد المتاجر برفقة امرأة منبقة.
فيديو: اختطاف طفلة من أحدى الأسواق بحي النسيم ب #الرياض، ومطالبات بمن يعرف عنها أي معلومات إبلاغ الشرطة.
..#السعودية
#خطف_بنت_من_العثيم pic.twitter.com/c4Fe3FXvSg
— الصحافة السعودية (@KSA_Press) May 13, 2017