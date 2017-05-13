بالفيديو.. هذا ماقاله والد الطفلة السعودية “شوق” عن خاطفتها

المصدر: الرياض - إرم نيوز

كشف سليمان إبراهيم، والد الطفلة السعودية “شوق” التي اختطفت أمس الجمعة من داخل أحد الأسواق التجارية في حي النسيم بالرياض، تفاصيل الواقعة، نافياً ما تردّد عن طلب فدية لإطلاق سراحها.

وقال إبراهيم إنه ذهب إلى سوق رئيسي لشراء بعض الأغراض رفقة أولاده الثلاثة، ولم تكن زوجته معه، إلا أنه فوجئ أثناء انشغالهم بالتسوق، بفقدان الطفلة، ولم يعثروا عليها.

وأضاف في تصريح صوتي خاص بمجلة “سيدتي” أنه ذهب للبحث عن الطفلة، وبعد مرور ربع ساعة من البحث، لم يجد لها أثرا، فتوجّه إلى إدارة المركز التجاري، التي بدورها تابعت تسجيلات الكاميرات المصوّرة لتظهر “شوق” وهي تذهب للجلوس على كرسي بجانب بوابة الخروج، ثم جاءت سيدة وجلست بجانبها، وكانت تحاول إقناع “شوق” بالخروج معها، إلا أنها رفضت في البداية.

وأشار إلى أن فيديو المراقبة أظهر أن المرأة دخلت عكس الاتجاه عند نقطة “الصراف” لشراء عصير استدرجت به الطفلة، وأن العمال أخبروه بأن المرأة بدا عليها التوتر والارتباك لتخرج مسرعة ومعها العصير، وأعطته لشوق لتخرج بها من المركز التجاري.

وأوضح الأب أن ابنته تبلغ من العمر عامين ولا تخاف الغرباء، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ الشرطة، التي بدأت في عمل التحريات اللازمة للتوصل إلى الجانية.

وناشد الأب أهل الخير مساعدته في البحث عنها، كما أطلق نشطاء سعوديون على تويتر وسم “شوق_سليمان_ابراهيم” للتضامن مع الطفلة وتكثيف البحث عنها وإعادتها لأهلها، والقبض على الخاطفة المنقبة.