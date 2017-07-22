محمد منير لـ “إرم نيوز”: لهذا السبب تأثرت علاقتي مع يوسف شاهين

قال الفنان المصري محمد منير، إنه عائد لاستئناف نشاطه الفني بشكل طبيعي، وتعاقد على إحياء عدد من الحفلات داخل مصر وخارجها.

وأضاف منير في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”: “سعدت جدًا بسؤال واهتمام المحبين في محنة المرض التي مررت بها، وأتمنى أن أقدم دائمًا ما يسعد جمهوري”. وتابع: “سعيد أيضًا بالنشاط الغنائي الموجود حاليًا وأتمنى من كل قلبي زيادة عدد الحفلات الموسيقية الجميلة والتي ترتقي بالإنسان”، مشيرًا إلى أن الجمهور العربي يعرف ويقدر قيمة الغناء.

وبسؤاله عن عمل فني ندم عليه قال منير: “لا أعرف معنى الندم، وهناك تجارب وأخطاء أتعلم منها، لكن ماذا يفيد الإحساس بالندم، في حياتي مثل كل إنسان قرارات خاطئة وأخرى صحيحة، ولا أحب النظر للخلف”.

وبشأن سبب توتر علاقته بالمخرج الراحل يوسف شاهين، أوضح منير قائلًا: “يوسف شاهين أستاذ كبير وكانت تربطني به علاقة طيبة، وعملت معه، وكنت سعيدًا بذلك، لكن بعض الناس يمتلكون نفوسًا ضعيفة، كانت سببًا في الوقيعة بيننا، ولكنني أذكره بكل خير، وربنا يرحمه”.