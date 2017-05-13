غادة عادل: أنا “عفريتة” رمضان 2017.. ومتفائلة بـ”هروب اضطراري”

المصدر: صفوت الدسوقي - إرم نيوز

تواصل الفنانة المصرية غادة عادل تصوير دورها في المسلسل الجديد “عفاريت عدلي علام” أمام النجم الكبير عادل إمام، والمقرر عرضه رمضان المقبل.

وتحدثت غادة عن هذه التجربة لـ “إرم نيوز”، قائلة: “العمل مع الزعيم حلم انتظرته كثيرًا والحمد لله قد تحقق هذا العام، حيث ألعب شخصية عفريتة تقتحم حياة عدلي علام الذي يجسده الفنان عادل إمام، وسعيدة جدًا بهذا الدور وأعتبره نقلة مهمة في تاريخي الفني لعدة أسباب، في مقدمتها أن الشخصية جيدة والمسلسل له محتوى ثري ويشارك فيه نخبة من ألمع النجوم، على رأسهم هالة صدقي وأحمد حلاوة وكثيرون”.

وعما تردد بشأن حذف مشاهد من الشخصية التي تؤديها، أكدت أن “هذا الكلام لا يمت للحقيقة بصلة، فأنا أؤدي الدور الذي تعاقدت عليه بدون حذف أو إضافة، وأحب الإشارة إلى أن الكاتب يوسف معاطي صاغ العمل بشكل رائع وأنا على ثقة من أنه سيحقق نجاحًا كبيرًا ولافتًا للنظر هذا العام”.

وبسؤالها عن أهمية العرض في رمضان أجابت الفنانة الشابة: “سبق وأن تذوقت طعم النجاح في الشهر الكريم، فلا أنسى مسلسل (قلب ميت) وغيرها من الأعمال، أنا عاشقة لرمضان وأعتبره فاتحة خير علي”.

وعن تجربتها مع أحمد السقا في فيلم “هروب اضطراري”، قالت: “متفائلة جدًا بالعمل مع السقا خاصة أن الفيلم يعد التعاون الثاني معه بعد فيلم ابن القنصل، الذي شارك في بطولته الراحل خالد صالح“.

وبشأن الوقوف على خشبة المسرح قالت عادل: “بصراحة شديدة أنا أحب المسرح، ولكن المشكلة أنه يحتاج وقتًا وتفرغًا، إلا أنني لو وجدت عرضًا مسرحيًا مختلفًا ومتميزًا لن أتردد مهما كانت الضغوط”.