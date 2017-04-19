أبرزهم حسين فهمي.. 4 نجوم يرفضون العمل مع عادل إمام

المصدر: صفوت دسوقي- إرم نيوز

العمل مع الفنان المصري الكبير عادل إمام حلم كل الوجوه الجديدة الباحثة عن فرصة جيدة للظهور والانتشار ومن يحالفه التوفيق يكون من سعداء الحظ، لكن ما لا يعلمه الكثير من الناس هو أن عددًا كبيرًا من النجوم الذين تلمع أسماؤهم على شاشة السينما والتلفزيون رفضوا تكرار تجربة العمل مع الزعيم لأسباب مختلفة.

ويأتي من ضمن الأسباب التي تجعل النجوم يرفضون العمل مع عادل إمام أنه لا يعطي فرصة للممثل الذي يقف أمامه للظهور وأنه متعالٍ إلى حد كبير- بحسب وجهة نظرهم.

وفي هذا التقرير ترصد إرم نيوز أسماء نجوم لا يحبون العمل مع الزعيم ورفضوا أكثر من مرة تكرار العمل معه.

طلعت زكريا

شارك الفنان طلعت زكريا الزعيم عادل إمام في بطولة مسلسل “العراف”، الذي تم إنتاجه العام 2013 وبعد عرض العمل فوجىء زكريا بحذف ما يقرب من 50% من دوره.

وعندما تحدث مع الزعيم حول هذا الأمر تعامل معه إمام كأنه ممثل مبتدئ، الأمر الذي أجبر طلعت زكريا على الخروج عن صمته حيث أعلن أنه لن يعمل مع الزعيم مهما حدث، لأنه يحب نفسه فقط ولا يريد لأصدقائه النجوم الخير والظهور.

وفاء عامر

كانت وفاء عامر تحلم بالوقوف أمام الزعيم، لأنه رقم واحد في مصر، وقد جاءتها الفرصة عندما رشحها المخرج نادر جلال للمشاركة في بطولة فيلم “الواد محروس بتاع الوزير”، الذي تم إنتاجه العام 1999.

وعلى الرغم من حماسها للعمل مع الزعيم ندمت وفاء على خوض هذه التجربة بسبب عصبية إمام، الذي تعمد في أغلب المشاهد التي تجمع بينه وبينها السخرية من أدائها وإجبارها على تكرار مشاهدها أكثر من مرة، الأمر الذي كان كفيلًا بفقدان ثقتها في نفسها ببداية مشوارها.

الغريب أن الزعيم رشح وفاء بعد ذلك في مسلسل “صاحب السعادة”، لكنها رفضت بحجة أنها مرتبطة بعمل في نفس الوقت.

حسين فهمي

العلاقة بين عادل إمام والفنان الكبير حسين فهمي ملتهبة دائمًا، فقد بدأ الخلاف بينهما منذ فيلم “اللعب مع الكبار”، الذي تم إنتاجه العام 1991 بسبب تأخر الأخير عن موعد التصوير وطلب إمام منه احترام المواعيد.

ثم تطور الخلاف بينهما عندما اعتذر حسين فهمي عن منصب سفير النوايا الحسنة احتجاجًا على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة واتهمه عادل إمام بأنه يحاول عمل استعراض إعلامي.

وشاءت الأقدار أن يرشح رامي إمام – نجل عادل إمام- الفنان حسين فهمي لدور في مسلسل “العراف” أمام الزعيم وتمسك برأيه ولم يجد الأب إلا الرضوخ للأمر احترامًا لكلام المخرج.

محمود ياسين

رشح عادل إمام الفنان الكبير محمود ياسين للوقوف أمامه في مسلسل “العراف”، لكنه رفض بعدما تم تعديل السيناريو وتقليل مساحة ظهوره، الأمر الذي أغضب ياسين وفضل الانسحاب وجاء بدلًا منه حسين فهمي.