نادية الجندي تكشف سر خلافها مع “الزعيم” عادل إمام

المصدر: شيرين الجمال - إرم نيوز

كشفت الممثلة المصرية نادية الجندي عن محاولات للإيقاع بينها وبين “الزعيم” عادل إمام من قبل من وصفتهم بـ “أعداء النجاح”، وذلك بعدما حاول كثيرون منهم، حسب قولها، إيهامه بأنها تحاول الظهور على حسابه والتحكم بمنتج العمل الذي كان يجمعهما.

وأكدت أن عادل إمام تعرض لضغوطات كبيرة من أجل إقناعه بترك الفيلم.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية، بأحد البرامج الحوارية، ليل الاثنين، أنه “بمجرد إعلان بدء تصوير الفيلم بدأ أعداء النجاح محاولة الوقيعة بيني وبين عادل إمام، ومحاولة إقناعه أنها ستعمل على إظهار نفسها وستتحكم في منتج الفيلم”.

وأضافت: “في بداية فيلم ( خمسة باب) كان عادل إمام مشدودًا، ولكن بمجرد التصوير أحب الأمر، وقال لي إن العمل معي جيد، رغم محاولة الكثيرين إقناعه بترك الفيلم”.

وكشفت نادية الجندي خلال لقائها عن الكثير من التفاصيل الخفية في حياتها خلال مسيرتها الفنية مع كبار النجوم في الفن والسياسة، مشيرة إلى أنها خاضت تجربة تجارية بخلاف العمل الفني، وكانت عبارة عن محل للأزياء، لكنها أصرت على التمثيل.

وأوضحت الفنانة المصرية أن وزنها الزائد كان عقبة أمام دخولها مجال التمثيل، لافتة إلي أنها كانت قد اشتركت في مسابقة في بدايتها الفنية وكانت جائزتها بطولة فيلم سينمائي، وعندما علمت بهذه المسابقة خضعت لـ”ريجيم ” قاسٍ ، حيث كانت تجري يوميًا 5 ساعات.

وذكرت أنها بالفعل وصلت للوزن المثالي المطلوب، واشتركت في المسابقة وحصلت علي لقب “ملكة جمال الربيع”، وخاضت بعدها أولى تجاربها السينمائية، وفوجئت بعرض لعمل فني للكاتب الراحل نجيب محفوظ، لقصة “ميرامار” وعلى الرغم أنه كان دورًا صغيرًا إلا انه كان علامة فارقة في مسيرتها الفنية، حسب قولها.

وتابعت: “في أحد مشاهد الفيلم، كانت الفنانة شادية تمثل دور العشيقة التي ترافق زوجي، الأمر الذي جعلني انهال عليها بالضرب ما أصابها بحالة من البكاء الشديد، نظرًا لأني اندمجت بشكل كبير في المشهد”.

وتطرقت نادية الجندى، إلي أسرار علاقتها وزواجها من الفنان عماد حمدي، مشيرة إلى أن أول لقاء مع زوجها كان فى فيلم “زوجة من الشارع”، وأعجب بها للغاية وتحول الأمر إلى حب شديد من جهته، وبادلته نفس الحب، ليتم زواجهما فى نهاية الأمر.

وقالت: “أحببت عماد حمدي وهو أيضًا أحبني، وتزوجنا رغم فارق السن”.