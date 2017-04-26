ملتقى سوق السفر في دبي.. فرصة للتواصل بين قطاعات السياحة والسفر‎ (فيديو)

المصدر: دبي – إرم نيوز

يُعتبر ملتقى سوق السفر العربي، الذي عقد في دبي، حدثًا غير عادي، حيث شكل نقطة جذب لكل الباحثين عن الاحتكاك بكبريات الشركات الرائدة للمشاركة وتبادل الخبرات والتجارب.

وتأتي أهمية الملتقى من مكان انعقاده التي تحتل الصدارة بكل ما يتعلق بالسفر مع وجود ثلاث شركات للطيران في المراتب الخمس الأولى الأفضل في العالم.

وبما أن السفر مرتبط بالسياحة بشكل عضوي فقد كان للشركات المعنية في هذا القطاع دور مهم من خلال المشاركة بملتقى السفر العربي وخاصة الحدث المنتظر إكسبو 2020 والذي تستضيفه دبي.

ومن المقرر أن يكون إكسبو 2020 من أبرز الفعاليات التي من شأنها التحليق بحركة السياحة الدولية الوافدة إلى الإمارات خصوصًا ومنطقة الشرق الأوسط عمومًا.

وعرض في الملتقى نحو 2800 منتج ووجهة سياحية من كل أرجاء العالم بمركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض، وهو ما شكل انعكاسًا لسباق الشركات والفعاليات ليكون لها موطئ قدم في هذه السوق الرائدة.