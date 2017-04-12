“سيمنس” تنشئ مقرًا عالميًا للخدمات اللوجستية بموقع إكسبو 2020 دبي

المصدر: وكالات – إرم نيوز

قالت شركة سيمنس، إنها ستنشئ مقرها العالمي الخاص بالأنشطة اللوجستية للمطارات والموانئ والشحن في موقع معرض إكسبو 2020 دبي بعد انتهاء فعاليات المعرض.

وقال بيان صادر عن إكسبو 2020 دبي اليوم الأربعاء، إن الشركة الألمانية التي تعد إحدى أكبر شركات التصنيع والالكترونيات في العالم، “ستعمل على أن يصبح موقع إكسبو 2020 دبي مقرها العالمي بعد إسدال الستار على فعاليات إكسبو في نيسان/ أبريل 2021.”

وأضاف البيان، أن سيمنس ستستغل البنية التحتية القائمة والمباني الدائمة الخاصة بإكسبو 2020 دبي، لتكون موقعًا يضم الكفاءات الخاصة بالشركة في مجالات المطارات والبنى الأساسية المتعلقة بالشحن والموانئ والبحوث والتطوير.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020، “يشكل قرار شركة سيمنس إقامة المقر العالمي للخدمات اللوجستية في موقع إكسبو 2020 دبي بعد إسدال الستار على فعاليات المعرض، تصويتًا قويًا بالثقة على مصداقية ما نسعى إليه من المحافظة على زخم وحيوية موقع إكسبو.”

ويقام إكسبو 2020 على مساحة 4.38 كيلومتر مربع بمنطقة دبي الجنوب، ويقع قرب مطار آل مكتوم الدولي الذي ستبلغ طاقته الاستيعابية القصوى نحو 220 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2025.

وقال رولاند بوش عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في سيمنس، “تريد سيمنس أن تتوسع في عملياتها بحيث تكون على مقربة من أهم عملائها وأسواقها. وسيكون موقع إكسبو المكان الأمثل ففيه منشآت مبهرة وبنية أساسية وتكنولوجيا وارتباط سلس بشبكة النقل والمواصلات.”

وتتوقع إدارة المعرض أن يسير مزيد من الشركات العالمية على خطى سيمنس، وهو ما سيولد فرصًا للعمل والتجارة في منطقة دبي الجنوب الناشئة، حسبما ذكره البيان.

ولسيمنس مقران في ميونيخ وبرلين بألمانيا وتعمل في نحو 190 بلدًا بمشاريع تشمل مجال الطاقة بالشرق الأوسط ويعمل لدى الشركة 351 ألف شخص في أنحاء العالم.