مراكز التعليم المبكر في دبي تنفذ مشروعا لزرع الخير والتعاطف في قلوب الأطفال ضمن مبادرة “عام الخير”

باشر عدد من مراكز التعليم المبكر في دبي تنفيذ مشروع لزرع الخير والتعاطف في قلوب الأطفال تماشيًا مع مبادرة «عام الخير»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وذلك عبر سلسلة من الفعاليات والأفكار والخطط كي يتمكن الصغار من (التقمص الوجداني) مع آخرين وتتحول سمة التعاطف والعطاء لأسلوب حياة.

وفي هذا الإطار، قالت مونيكا فالراني، الرئيس التنفيذي لمركز التعليم المبكر (ليدي بيرد) في دبي تزامنًا مع مبادرة «عام الخير»، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الذي يعكس النهج الذي تبنته دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها في العطاء الإنساني من غير مقابل و مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بدأ المعلمون والعاملون في مركز ليدي بيرد للتعليم المبكر باتخاذ خطوات فعالة لغرس التعاطف مع الأطفال الصغار والأطفال. حيث يولي المركز اهتمامًا خاصًا لتعليم الطلاب الاحترام والقيم الأخلاقية وأشارت إلى أن الأبحاث العلمية تؤكد أن هذه السمة البشرية يمكن زراعتها، وخاصة في سن مبكرة إذ إن التعاطف والخير والمحبة يمكن أن تدرس للأطفال تمامًا مثل القراءة والرياضيات والكتابة. وتقول: “يعتقد الخبراء إذا قدمنا القيم للأطفال في سن ما قبل المدرسة، فأنها ستبقى معنا مدى الحياة”.

ودعت إلى ضرورة تعليم بعض الأمور التي تعزز هذه المشاعر مثل انتظار دور الطفل كي يلعب ( لعبة ) أو مساعدة صديق للقيام بشيء قد يكون لديه صعوبة مثل المرض أو ما شابه. كما أن العلاقات الأسرية السليمة تعطي الأطفال الثقة لمساعدة الآخرين ومع ذلك، يبقى الآباء أفضل نماذج لأطفالهم إذا قام ولي الأمر بسلوك متعاطف تجاه الآخرين، فإن طفله سوف يقلده بطبيعة الحال كما أن سرد حكايات وقصص جميلة ذات مغزى تكرس المشاعر الجميلة و تعمل على إظهار الاحترام والرعاية للآخرين.

وقدمت مراكز التعليم المبكر في دبي 6 نصائح للأولياء الأمور بقصد غرس التعاطف في الطلاب مثل التحدث عن مشاعر الآخرين في المواقف الصعبة وكيف تشعر إذا كنت في مكانه وإظهار العواطف والمودة وتشجيع الطفل على التحدث عن مشاعره و أيضًا الثناء على السلوك الحسن وأخيرًا ( من فضلك وشكرًا وآسف ) يجب أن تكون جزءًا من القاموس اليومي للوالدين.