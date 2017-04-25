مطار دبي يستقبل 22.5 مليون مسافر في 3 أشهر

المصدر: وكالات- إرم نيوز

كشفت مؤسسة مطارات دبي (حكومية)، اليوم الثلاثاء، أن أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، زاد بنسبة 7.4% خلال الربع الأول من العام الجاري 2017.

وأضافت المؤسسة المشغلة لـ”مطار دبي الدولي” في تقرير، أن عدد المسافرين عبر مطار دبي (الأكثر ازدحامًا في منطقة الشرق الأوسط) ارتفع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 22.5 مليون مسافر، مقارنة مع 20.95 مليون في الفترة نفسها من 2016.

ويعتبر مطار دبي من أكثر مطارات العالم ازدحامًا بالمسافرين على رحلات الطيران الدولية مع وجود 90 ناقلة جوية تربطه بأكثر من 240 وجهة عالمية.

وتجاوز مطار دبي نظيره “هيثرو” في بريطانيا خلال 2016، بنحو 8 ملايين مسافر، حسب ما أظهرته البيانات المعلنة للمطارين.

وبحسب التقرير، واصلت الهند صدارتها في المرتبة الأولى من حيث نمو أعداد مسافريها عبر مطار دبي في الربع الأول بنحو 3 ملايين مسافر، ثم المملكة المتحدة بنحو 1.6 مليون، والسعودية 1.5 مليون مسافر.

وكانت سوق أوروبا الشرقية الوجهة الأسرع نموًا بزيادة 33.3%، تليها آسيا بنسبة 22.6%، ثم أمريكا الجنوبية 22.2%، وفقًا لـ”الأناضول”.

واستقبل مطار دبي الدولي في العام الماضي 83.6 مليون مسافر، بنسبة زيادة 7.2%، بحسب بيانات رسمية سابقة.

ووفق الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل الجوي في إمارة دبي، فإنه بحلول 2020 ستصل أعداد المسافرين عبر مطاري دبي، وآل مكتوم الدوليين، إلى 120 مليون مسافر.