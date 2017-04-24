فلاي دبي تخطط لزيادة رحلاتها إلى روسيا بعد نظام جديد للتأشيرات‎

المصدر: دبي – إرم نيوز

ستزيد شركة الطيران المنخفض التكلفة المملوكة للدولة فلاي دبي، رحلاتها إلى روسيا بما يصل إلى 50% اعتبارًا من سبتمبر/ أيلول، لأسباب من بينها الاستجابة لنظام جديد في منح التأشيرات للمواطنين الروس، الذين يسافرون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

واكتسبت فلاي دبي، قدرة تنافسية بمسارات من دبي إلى محطات في روسيا والجمهوريات السوفييتية السابقة لم تكن موجودة من قبل أو كانت محدودة في السابق.

لكنها وشركات طيران أخرى خفضت رحلاتها إلى روسيا في السنوات القليلة الماضية مع تضرر الاقتصاد الروسي بفعل هبوط أسعار النفط والعقوبات بسبب الأزمة الأوكرانية.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لفلاي دبي، في مقابلة مع وكالة رويترز في دبي، اليوم الإثنين: “نحن نحاول استعادة الحجم السابق لنقل الركاب.”

وأكدت متحدثة باسم فلاي دبي في وقت لاحق، أن الناقلة تقوم حاليًا بتسيير 29 رحلة أسبوعيًا إلى سبع محطات في روسيا. ولم تدلِ المتحدثة بمزيد من التفاصيل.

وقال الغيث: إن الطلب على المسارات الروسية تزايد في أعقاب التغييرات التي أدخلتها دولة الإمارات على نظام التأشيرات للمواطنين الروس.

وقفز عدد الزائرين الروس إلى دبي 106% في الثلاثة أشهر الأولى من 2017 بعدما قالت دولة الإمارات في يناير/ كانون الثاني، إنها ستمنح المواطنين الروس تأشيرة الدخول عند وصولهم إليها.

وتابع الغيث: “أعتقد أنك سترى في العام القادم أن ذلك سيكون سوقًا كبيرة لدبي.”

وهبطت أرباح فلاي دبي 68% في 2016.

وفي مارس/ آذار من العام الماضي، تحطمت إحدى طائرات الشركة في جنوب روسيا، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 62 شخصًا.