أمريكا تفرض عقوبات على مئات من موظفي مركز أبحاث سوري بشأن هجوم خان شيخون‎

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

أدرجت الولايات المتحدة على قائمة سوداء للعقوبات، اليوم الإثنين، 271 موظفًا من وكالة حكومية سورية، قالت إنها مسؤولة عن تطوير أسلحة كيماوية، وذلك بعد أسابيع من هجوم بغاز سام أودى بحياة عشرات الأشخاص في محافظة تسيطر عليها المعارضة في سوريا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: إن 271 من موظفي المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية يعملون كخبراء في الكيمياء أو عملوا دعمًا “لبرنامج الأسلحة الكيماوية” للمركز منذ 2012 على أقل تقدير أو يعملون في المجالين، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأوضح وزير الخزانة ستيفن منوتشين، في بيان “هذه العقوبات الواسعة تستهدف مركز الدعم العلمي للهجوم المروع بالأسلحة الكيماوية للدكتاتور السوري بشار الأسد على رجال ونساء وأطفال مدنيين أبرياء.”