الذهب يرتفع لليوم الرابع مع تراجع الدولار بفعل بيانات أمريكية

المصدر: وكالات- إرم نيوز

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة، اليوم الثلاثاء، مع هبوط الدولار بفعل مؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، مما ينال من توقعات رفع أسعار الفائدة.

وكان بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي قال، أمس الاثنين، إن مؤشره للنشاط الصناعي في الولاية تراجع على غير المتوقع في مايو/ أيار، ليدخل النطاق السالب للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي الساعة 0731 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1234.81 دولار للأوقية، كان المعدن سجل، يوم الاثنين، أعلى مستوياته منذ الرابع من مايو/ أيار عند 1237.26 دولار.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% لتصل إلى 1234.90 دولار للأوقية، فيما ارتفع سعر الفضة 0.7% في المعاملات الفورية إلى 16.71 دولار للأوقية.

وظل البلاتين قرب أعلى سعر له في أسبوعين الذي سجله يوم الاثنين وارتفع 0.7% إلى 934.25 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.6% إلى 801 دولار للأوقية.