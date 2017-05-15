كارا ميكوليك تتوج ملكة جمال الولايات المتحدة (صور)

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

توجت العالمة كارا ميكوليك البالغة من العمر 25 عامًا، بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة، لتحتفظ واشنطن، التي تقطن بها كارا، باللقب للعام الثاني على التوالي.

وتفوقت ميكوليك التي درست الكيمياء وتعمل في لجنة الرقابة النووية الأمريكية على 50 متسابقة، لتفوز في المسابقة التي أقيمت في مركز مؤتمرات ماندالاي باي في لاس فيغاس.

وفي ردها على سؤال عن حقوق الرعاية الصحية قالت ميكوليك، إن الرعاية الصحية التي تكون بأسعار معقولة تعتبر ميزة لمن يعملون.

ووجهت بعض الانتقادات اللاذعة لميكوليك بسبب ردها على تعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن كانت هناك -أيضًا- وجهات نظر مدافعة عن هذا الرد.

كما انتُقدت ميكوليك لأنها قالت إنها لا تصف نفسها بأنها مدافعة عن المرأة وتفضل “المساواة”، قبل أن تضيف “أيتها النساء، نحن نتساوى مع الرجال خاصة في أماكن العمل”.

وستمثل ميكوليك الولايات المتحدة في المسابقة السنوية لاختيار ملكة جمال الكون.