اختيار ملكة جمال استراليا “حامل وبجسد مترهل ومزارعة” ولكن فاتنة! (صور)

المصدر: رموز النخال – إرم نيوز

كسراً للصورة النمطية لملكات جمال العالم ذوات الأجساد النحيفة والممشوقة والفارعة الطول، جاء تتويج الريفية الفاتنة ليلى سويني، 28 عاماً، ملكة جمال أستراليا للعام الحالي 2017 مخالفاً لذلك.

فملكة جمال أستراليا الجديدة لا تضع مساحيق التجميل على وجهها وترشحت للسباق بجسد مترهل بسبب حملها، وبالإضافة إلى أنها أم لطفل، فهي تعمل مزارعة ومدرّسة.

ووصفت تجربتها لصحيفة “ديلي ميل” بالغريبة والممتعة فهي غير معتادة على وضع مساحيق التجميل وعمل تسريحة لشعرها، مضيفة “أنا معتادة على المشي داخل الطين، ولا أهتم بوضع مساحيق التجميل”.

وحصلت سويني على اللقب وهي في الأسبوع الثامن عشر من حملها، ووصفت لحظة فوزها بغير المتوقعة، والتي تراها فرصة جيدة للتنمية الشخصية، وتوعية المجتمعات الزراعية لتعزيز العمل الذي يقومون به في مناخ إيجابي.

ومن المقرر أن تطير ليلى سويني إلى الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو/حزيران المقبل للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون.