الذهب يرتفع من أدنى مستوى في 8 أسابيع

المصدر: وكالات - إرم نيوز

ارتفع الذهب، اليوم الأربعاء، من أدنى مستوى في 8 أسابيع سجله أمس، مع تضرر أسواق الأسهم من إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) جيمس كومي.

ولكن التوقعات بزيادات أخرى في أسعار الفائدة الأمريكية حدت من مكاسب المعدن الأصفر.

وتراجعت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوى في 21 شهرًا، في الوقت الذي انخفض فيه الدولار بفعل مخاوف من أن تؤدي إقالة ترامب لكومي إلى زيادة المصاعب التي يواجهها الرئيس الأمريكي في تمرير خططه للإصلاح الضريبي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1223.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:35 بتوقيت غرينتش، بينما زاد في العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو/ حزيران 7.20 دولار إلى 1223.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 16.14 دولار للأوقية، بعدما هبطت أمس الثلاثاء لأدنى مستوى منذ الثالث من يناير/ كانون الأول عند 16.01 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.1% إلى 902 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم 0.4 % إلى 799.60 دولار للأوقية.