إيرادات الميزانية السعودية تقفز بنسبة 73% خلال الربع الأول من 2017

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية بلاده للربع الأول من العام الجاري، سجلت زيادة في الإيرادات المالية بنسبة 73% على أساس سنوي.

وبلغت إيرادات المملكة في الربع الأول من العام الجاري، 144 مليار ريال (38.4 مليار دولار)، مقارنة مع 83 مليار ريال (22.1 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده بالرياض، اليوم الخميس، إن الإنفاق الحكومي بلغ 170 مليار ريال (45.3 مليار دولار)، ويشكل 19% من الميزانية المقدرة للعام الحالي.

وبخصم إجمالي النفقات من إجمالي الإيرادات للمملكة، بلغ العجز الجاري للميزانية في الربع الأول من العام الجاري، 26 مليار ريال (6.93 مليار دولار)، أقل بنسبة 71% عن الفترة المناظرة من 2016.

وتحسنت إيرادات المملكة المالية خلال الربع الأول من العام الجاري، مع صعود أسعار النفط الخام إلى حدود 55 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 37 دولاراً في الفترة المقابلة، إلى جانب تنفيذ البلاد ضبطاً في النفقات الجارية.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عن ما كانت عليه عام 2014.

وأعلنت الرياض نهاية العام الماضي، عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وفي نيسان/أبريل الماضي، أعادت السعودية جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي كانت ألغتها وخفضتها في أيلول/ سبتمبر 2016.

وخفض مجلس الوزراء السعودي، في أيلول/ سبتمبر الماضي من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف حكومي مدني، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بنسبة 15%.