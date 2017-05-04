العراق يبدأ تصدير أولى شحنات النفط الخام إلى مصر

المصدر: بغداد - إرم نيوز

قالت وزارة النفط العراقية، إن أول شحنة من النفط الخام انطلقت إلى مصر عبر الموانئ الجنوبية بحمولة “2” مليون برميل، وذلك في اتفاق أبرم مسبقًا بين البلدين.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد، أن عملية تحميل الناقلة المصرية بالنفط الخام بدأت في 3 من شهر أيار الجاري في الموانئ الجنوبية حيث تم تجهيز الناقلة بمليوني برميل من النفط الخام من أصل 12 مليون برميل.

وبحسب الاتفاقية التي أبرمت بين العراق ومصر فإنه على العراق توريد مليوني برميل شهريًا من خلال ميناء البصرة المدينة الغنية بالنفط، وسط تأكيدات على استخدام ميناء العقبة الأردني بعد انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش.

وأضاف جهاد أن ذلك يأتي ضمن الاتفاق المبرم بين العراق ومصر والذي يقتضي تزويد الجانب المصري بكمية ” 12″ مليون برميل، بواقع مليوني برميل شهريا .