صحيفة: قوات الأمن السعودية تقتل مطلوبًا في “العوامية”

المصدر: وكالات- إرم نيوز

قالت صحيفة الحياة، إن قوات الأمن السعودية قتلت بالرصاص رجلًا مطلوبًا في شرق المملكة أمس الأربعاء، بعد أن حاول مسلحون منع أعمال تطوير الحي القديم ببلدة العوامية الذي تقول السلطات إن مسلحين شيعة يختبئون فيها.

وذكر سكان ونشطاء أن عدة أشخاص أصيبوا خلال الاشتباكات بين قوات الأمن التي دخلت الحي القديم بالبلدة المعروفة باسم “المسورة” تدعمها جرافات.

وذكرت صحيفة مرآة الجزيرة الإلكترونية “أنه تم تأكيد مقتل شخصين على الأقل في المداهمة التي بدأت فجر أمس الأربعاء، فيما أصيب عشرات”.

ونقلت صحيفة الحياة عن مصادر قولها، إن مسلحين هاجموا عمالًا كانوا يحاولون إزالة حي “المسورة” ضمن خطط للتطوير وقتلت قوات الأمن “أحد المطلوبين أثناء المواجهات”.

وتقول السلطات، إن الشوارع الضيقة لحي “المسورة” القديم الذي يرجع تاريخه لأكثر من 200 عام أصبحت مخبئًا لمسلحين يعتقد أنهم وراء هجمات على قوات الأمن في المنطقة المنتجة للنفط، والتي يغلب على سكانها التشيع.

ونشر نشطاء صورًا وتسجيلات فيديو لجرافات في شارع، وسيارات تشتعل فيها النيران وجدران فيها آثار طلقات نارية. ولم يتسن التحقق من الصور أو التسجيلات أو من تقرير “مرآة الجزيرة”.

ونشرت وسائل إعلام سعودية خططًا حكومية لهدم “المسورة” الذي بني أيام الحكم العثماني قبل أكثر من 200 عام، وذلك لطرد مسلحين تقول الحكومة إنهم يختبئون في شوارعها الضيقة حتى لا يتم القبض عليهم.

وتتهم السلطات المسلحين بشن موجة هجمات على قوات الأمن، وحملة ترويع للشيعة الذين يتهمونهم بالتعاون مع السلطات المحلية.

كانت وسائل الإعلام السعودية قد نشرت أنباء هجمات على مسؤولين محليين وخطف قاضٍ شيعي في ديسمبر/ كانون الأول.

وفي يناير/ كانون الثاني، قالت صحيفة عكاظ إن محافظ القطيف قدر أن تعويضات هدم 488 منزلًا في الحي القديم ستصل إلى 764 مليون ريال (204 ملايين دولار).

وتقول السلطات، إنها ستبني منطقة تضم مراكز تسوق ومباني إدارية ومساحات خضراء ونوافير محل حي “المسورة”.