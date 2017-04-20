“الكويت تتوقع تمديد اتفاق “خفض الإنتاج النفطي‎

المصدر: وكالات- إرم نيوز

توقع عصام المرزوق وزير النفط الكويتي، اليوم الخميس، تمديد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” الخاص بخفض الإنتاج إلى ما بعد يونيو/ حزيران القادم.

وقال المرزوق، على هامش جلسة وزارية في ملتقى الإعلام البترولي لدول الخليج المنعقد في العاصمة الإماراتية (أبوظبي): “نعتقد أن التزام المنتجين من داخل “أوبك” وخارجها بخفض الإنتاج سيدعم التوقعات بتمديد الاتفاق بعد انتهائه في يونيو القادم”.

وتابع: “لدينا زيادة كبيرة وملحوظة في التزام غير الأعضاء في “أوبك”، وبالتالي هناك أهمية لتمديد الاتفاق، وهناك محادثات جارية الآن مع جميع منتجي النفط”. وتعقد “أوبك” اجتماعها التالي للبت في سياسة الإنتاج، في 25 مايو/ آيار في فيينا.

وبدأ الأعضاء في “أوبك” ومنتجون مستقلون، مطلع العام الجاري، خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل و558 ألف برميل يوميًا، على التوالي، لمدة 6 شهور تنتهي في يونيو/ حزيران المقبل، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية.

وأوصت اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، والمنتجين غير الأعضاء خلال اجتماعها الأخير في الكويت الشهر الماضي، بتمديد الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط لمدة ستة أشهر إضافية.

وانطلقت صباح أمس فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه الإمارات يومي 19 – 20 أبريل/ نيسان الجاري في أبوظبي.

ويهدف الملتقى إلى تأسيس إعلام بترولي متخصص في المنطقة يساهم في تنفيذ استراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون الخليجي.