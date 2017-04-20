وزير الطاقة السعودي: إمدادات النفط زادت بسبب بيع مخزونات بحرية

المصدر: وكالات - إرم نيوز

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مقابلة مع جريدة الحياة السعودية، اليوم الخميس، إن إمدادت النفط العالمية زادت بسبب بيع بعض المخزونات البحرية التي كان التجار يحتفظون بها.

وردًا على سؤال بشأن استمرار ارتفاع المعروض النفطي رغم التزام المنتجين باتفاق خفض الإنتاج، قال الفالح إن “جزءًا من المخزون البحري الذي كان تجار النفط يحفظونه للمستقبل بدأ يظهر في الأسواق.”

وأضاف “الربع الأول من السنة يشهد دائمًا بناء المخزون وفي الربعين الثاني والثالث تقليديًا تدفع عوامل السوق إلى خفض المخزون وإذا ساعدنا السوق بخفض إنتاج أوبك سيكون خفض المخزون أسرع وإذا نظرنا إلى أرقام منظمة التعاون الاقتصادي نرى أن هناك خفضا في المخزون.”

وأكد الفالح أن السعودية ملتزمة باتخاذ الإجراءات الصحيحة للعمل على تحقيق استقرار سوق النفط.

وكان الفالح قال هذا الأسبوع إن مستوى الالتزام بين منتجي النفط داخل أوبك وخارجها جيد للغاية وتجاوز المئة في المئة لكن من السابق لأوانه الحديث بشأن تمديد الاتفاق الذي ينتهي في يونيو/ حزيران. تعقد أوبك اجتماعًا يوم الـ 25 من مايو/ أيار في فيينا لمناقشة سياسة النفط في النصف الثاني من العام.