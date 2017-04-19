استقرار أسعار النفط بعد تصريحات أمين عام “أوبك”

المصدر: سنغافورة - إرم نيوز

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعدما قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، إنها ملتزمة بتقليص تخمة المعروض في الأسواق العالمية، التي تعاني منها السوق منذ عام 2014، على الرغم من أن زيادة الإنتاج والمخزونات في الولايات المتحدة ما زالت تضغط على الخام.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 54.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:41 بتوقيت جرينتش، وهو مستوى يقترب من إغلاق الجلسة الماضية. ولم تسجل العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تغيرا يذكر عند 52.43 دولار للبرميل.

وقال تجار إن الأسعار تلقت دعمًا من تصريحات أمين عام أوبك محمد باركيندو، التي قال فيها إن المنظمة ملتزمة باستعادة الاستقرار إلى السوق من خلال تقليص المخزونات العالمية، لتصل إلى متوسط مستوياتها في خمس سنوات.

ووافقت “أوبك” ومنتجون مستقلون مثل روسيا، على تخفيض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الجاري، لتقليص تخمة إمدادات الوقود العالمية التي تضغط على الأسواق منذ منتصف عام 2014.

وتلقت السوق أيضا بعض الدعم من انخفاض الشحنات السعودية.

وبحسب بيانات مبادرة البيانات المشتركة “جودي”، هبطت الصادرات السعودية إلى 6.96 مليون برميل يوميا في شباط/فبراير، من 7.7 مليون برميل يوميا كانون الثاني/يناير. بيد أن إنتاج المملكة ارتفع إلى عشرة ملايين برميل يوميا في شباط/فبراير، مقارنة مع 9.75 مليون برميل يوميا في كانون الثاني/يناير، حيث عالجت المصافي المزيد من الخام.