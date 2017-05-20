تزامنًا مع زيارة ترامب.. الشركات السعودية والأمريكية توقع صفقات بمليارات الدولارات

وقعت الشركات الأمريكية والسعودية صفقات بعشرات المليارات من الدولارات، اليوم السبت، أثناء زيارة يقوم بها الرئيس دونالد ترامب مع سعي الرياض لتطوير اقتصادها المعتمد على النفط.

وقالت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية، إنها وقعت اتفاقات قيمتها 50 مليار دولار مع شركات أمريكية.

وذكر وزير الطاقة خالد الفالح، أن إجمالي الصفقات مع جميع الشركات يتجاوز 200 مليار دولار، وأن العديد منها يستهدف توطين تصنيع منتجات كان يجري استيرادها.

وحرص رجال الأعمال من الجانبين على إبراز نجاح المحادثات، وسبق الإعلان عن بعض تلك الصفقات من قبل، والبعض الآخر عبارة عن مذكرات تفاهم تتطلب مزيدا من المفاوضات كي تتبلور. ولكن الصفقات تظهر تعطش السعودية إلى رأس المال الأجنبي والتكنولوجيا مع سعيها للحد من اعتمادها على صادرات النفط، وتسببت أسعار النفط المنخفضة في العامين الأخيرين في تباطؤ الاقتصاد وأثقلت كاهل الحكومة بعجز ضخم في الميزانية.

وأبلغ الفالح المؤتمر، “نريد من الشركات الأجنبية أن تنظر إلى السعودية كمنصة للتصدير إلى الأسواق الأخرى”.

واستعرض كبار صناع السياسات الاقتصادية السعوديين، مثل وزير المالية ومدير صندوق الثروة السيادية الرئيسي، فرص الاستثمار في السعودية أثناء مؤتمر حضره العشرات من المديرين التنفيذيين الأمريكيين اليوم.

وقال المسؤولون السعوديون، إنهم يستهدفون إعداد قواعد جديدة مبسطة للاستثمارات المباشرة للشركات الأجنبية في غضون 12 شهرا.

وفيما يلي أبرز الصفقات المعلنة:

1. قالت جنرال إلكتريك إنها وقعت صفقات قيمتها 15 مليار دولار مع السعودية تشمل سلعا وخدمات من الشركة نفسها بنحو سبعة مليارات دولار، وتمت الاتفاقات في مجالات شتى من الكهرباء والرعاية الصحية إلى النفط والغاز والتعدين وفي إطارها تقدم جنرال إلكتريك المساعدة في زيادة كفاءة توليد الكهرباء وتوفر التكنولوجيا الرقمية لعمليات أرامكو السعودية وتتعاون في البحث الطبي والتدريب.

2. اتفقت إكسون موبيل والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) على دراسة مشروع بتروكيماويات محتمل في مقاطعة سان باتريشيو بولاية تكساس، ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي خلال 2018.

ويشمل المشروع وحدة لتكسير الإيثان طاقتها الإنتاجية 1.8 مليون طن من الإيثيلين سنويا لتغذية وحدة لأحادي إيثيلين الجلايكول.

3. ستنشئ شركة رايثيون وحدة أعمال رايثيون العربية للمساعدة في تطوير قدرات الدفاع والفضاء والأمن السعودية.

4. ستدعم شركة لوكهيد مارتن التجميع النهائي لما يقدر بنحو 150 طائرة هليكوبتر بلاكهوك اس-70 متعددة المهام في السعودية.

5. ستساعد شركة جنرال داينامكس في توطين تصميم وتصنيع ودعم العربات القتالية المدرعة.

6. البدء بعملية التصميم والاختيار لمنصات حفر بحري في إطار استثمار قيمته سبعة مليارات دولار على مدى عشر سنوات مع شركة روان وذلك لتملك وتشغيل مثل تلك الحفارات.

7. البدء بخدمات ودراسات إضافية في مجال الحفارات النفطية في إطار توسيع نطاق مشروع مشترك مع نابورز.

وسيشهد المشروع استثمار تسعة مليارات دولار على مدى عشر سنوات ويخلق ما بين أربعة وخمسة آلاف وظيفة سعودية جديدة.

8. مشروع مشترك جديد بين أرامكو السعودية وناشونال أويلويل فاركو لتصنيع منصات حفر بمواصفات عالية ومعدات في المملكة باستثمارات ستة مليارات دولار على مدى عشر سنوات.

9. جاكوبز إنجنيرينج: مذكرة تفاهم قيمتها 250 مليون دولار لتوطين التصميم والهندسة والتوريد والبناء وخدمات إدارة المشاريع لصناعة النفط والغاز، من المتوقع أن يخلق 300 وظيفة.

10. شركة ويذرفورد وقعت مذكرة تفاهم لمشاريع قيمتها مليارا دولار لتوطين سلع وخدمات حقول النفط.

11. شركة داو كيميكال وقعت اتفاقا لبناء منشأة لإنتاج البوليمرات لتطبيقات الطلاء ومعالجة المياه ومذكرة تفاهم لدراسة جدوى استثمار مقترح في السيليكونات عالية الأداء.

12. شركة مكديرموت وقعت مذكرة تفاهم قيمتها 2.8 مليار دولار لتسليم مشاريع لتوطين السلع والخدمات بسلسلة إمدادات أرامكو السعودية.

13. شركة هانيويل وقعت مذكرة تفاهم قيمتها 3.6 مليار دولار لتسليم مشاريع لتوطين السلع والخدمات بسلسلة إمدادات أرامكو السعودية.

وتحرص السعودية، أحد أكبر مشتري السلاح في العالم، على تطوير صناعة سلاح محلية بدلا من الاعتماد على الاستيراد، ولذا تركزت صفقات عدة في الصناعات العسكرية.