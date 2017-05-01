وفاة المؤرخ والمفكر التونسي محمد الطالبي

المصدر: تونس -إرم نيوز

توفي الاثنين المؤرخ والمفكر التونسي محمد الطالبي، “المفكر الحر” الذي حارب لعقود “الظلامية الدينية”، عن 95 عاماً، وفق ما اعلنت وزارة الثقافة التونسية.

وعبر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن “بالغ التأثّر وعميق الأسى” لرحيل الطالبي ووصفة “بالمفكّر الحر والمجتهد المجدّد والمصلح الجريء والمناضل الوطني الصلب من أجل الحريّة والإنسانيّة” الذي “تتلمذت على يديه أجيال تلو أجيال، والذي لم تثنه في الدفاع عن دينه وعلمه وشعبه وأفكاره، لومة لائم ولا شوكة حاكم”.

وولد الطالبي العام 1921 في العاصمة التونسية وتلقى علومه بالمدرسة الصادقية العريقة في تونس ثم في جامعة السوربون بباريس، وهو مجاز في اللغة العربية ودكتور في مادة التاريخ وكان احد مؤسسي الجامعة التونسية الحديثة.

وكان اول عميد لكلية الآداب في تونس العام 1955، وكتب ثلاثين مؤلفا ومئات المقالات بالعربية والفرنسية، وحاز العديد من الجوائز.

وواجه الطالبي المسلم المؤمن لأكثر من نصف قرن الشروحات المتشددة للإسلام، داعياً بقوة الى رؤية متجددة للفكر الاسلامي.

وكان الطالبي من بين مؤسسي “الجمعية الدولية للمسلمين القرآنيين” التي تعتمد على القرآن مصدراً وحيداً للتشريع، وكان رئيسا لها قبل استقالته قبل أشهر بسبب تدهور أحواله الصحية.