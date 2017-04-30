الترجي يهزم الأفريقي والصفاقسي يسقط أمام النجم الساحلي في الدوري التونسي

المصدر: تونس - إرم نيوز

حافظ الترجي على صدارة مرحلة التتويج بالدوري التونسي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه الأفريقي 2/0، اليوم الأحد، في قمة الجولة السابعة من المسابقة.

وشهدت أيضًا منافسات هذه الجولة، فوز النجم الساحلي على الصفاقسي 1/0، ونجم المتلوي على اتحاد بن قردان 2/0.

وسجل هدفي الترجي كلٌّ من طه ياسين الخنيسي، وفخرالدين بن يوسف في الدقيقتين 9 و42.

ورفع الترجي رصيده إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الأفريقي عند 10 نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، واصل فريق النجم الساحلي ملاحقته للترجي على صدارة الدوري، بعد أن تغلب على الصفاقسي 1/0.

ويُدين النجم الساحلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه حمزة لاحمر، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة إضاعة ديوغو فاريسا أكوستا، لاعب النجم، لركلة جزاء في الدقيقة 58 وإضاعة كيرم العواضي، لاعب الصفاقسي، لركلة جزاء في الدقيقة 49.

ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد الصفاقسي عند 6 نقاط في المركز الخامس قبل الأخير.

وفي المباراة الثالثة، فاز نجم المتلوي على اتحاد بن قردان 2/0.

وسجل هدفي نجم المتلوي كلٌّ من محمد حسام سليمان، ومحمد علي بن حمودة في الدقيقتين 36 و50.

ورفع نجم المتلوي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع، وتوقف رصيد اتحاد بن قردان عند نقطة واحدة في المركز السادس الأخير.