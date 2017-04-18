دورات المياه تجبر طائرة لـ”الخطوط السعودية” متجهة إلى واشنطن على التوقف في باريس

المصدر: الرياض – إرم نيوز

تسبب تعطل في دورات مياه إحدى طائرات الخطوط الجوية السعودية، بتوقف رحلتها رقم (35) المتجهة من جدة إلى واشنطن مدة ساعتين في العاصمة الفرنسية، باريس.

وأعلن المركز الإعلامي للخطوط السعودية، عبر صفحته الرسمية “تويتر”، اليوم الثلاثاء، أنه بعد إقلاع الطائرة صباح اليوم، قرر قائدها التوقف في باريس لساعتين كإجراء وقائي قبل عبور المحيط، حرصا على راحة الركاب.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن عدد دورات المياه المتاحة يكفي نظامياً لخدمة الموجودين على الرحلة، إلا أنه حرصا على راحة الركاب، سيتم استبدال الطائرة بأخرى تم تجهيزها ومن ثم مواصلة الرحلة.