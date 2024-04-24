موعد مباراتي العين ويوكوهاما في نهائي دوري أبطال آسيا

التحق نادي يوكوهاما الياباني بالعين الإماراتي في نهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2023 ـ 2024، وذلك بعد أن تخطى عقبة أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بركلات الترجيح (5 ـ 4)، الأربعاء، بعد أن تعادل الفريقان بنتيجة (3 ـ 3) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان نادي العين حجز أولى بطاقتي الدور النهائي، الثلاثاء، رغم خسارته أمام الهلال السعودي وصيف بطل النسخة الماضية (2 ـ 1)، مستفيدا من فوزه ذهابا بنتيجة (4 ـ 2).