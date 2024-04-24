موعد مباراتي العين ويوكوهاما في نهائي دوري أبطال آسيا
تقام مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا في 25 مايو في الإمارات
التحق نادي يوكوهاما الياباني بالعين الإماراتي في نهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2023 ـ 2024، وذلك بعد أن تخطى عقبة أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بركلات الترجيح (5 ـ 4)، الأربعاء، بعد أن تعادل الفريقان بنتيجة (3 ـ 3) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وكان نادي العين حجز أولى بطاقتي الدور النهائي، الثلاثاء، رغم خسارته أمام الهلال السعودي وصيف بطل النسخة الماضية (2 ـ 1)، مستفيدا من فوزه ذهابا بنتيجة (4 ـ 2).
وتقام مباراتا نهائي دوري أبطال آسيا بين يوكوهاما الياباني والعين الإماراتي في شهر مايو المقبل، على أن يستضيف العين مباراة الإياب الحاسمة للتتويج.
وتقرر أن تقام مباراة الذهاب لنهائي أبطال آسيا يوم السبت 11 مايو المقبل في اليابان، على أن تقام مباراة الإياب يوم السبت 25 من الشهر ذاته في ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.