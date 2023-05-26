الوصل الإماراتي مهتم بالتعاقد مع المدرب البرتغالي فيتور بيريرا

وأنهى الوصل الدوري الإماراتي في المركز الرابع وحصد 47 نقطة من 26 مباراة، متأخرا بـ10 نقاط عن شباب الأهلي دبي الذي أحرز اللقب.

ويتولى الإسباني خوان أنطونيو بيتزي تدريب الوصل لكن عقده ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وسبق لفيتور بيريرا أن قاد أندية الأهلي السعودي وبورتو البرتغالي وفنربخشة التركي وميونخ 1860 الألماني وأولمبياكوس اليوناني وشنغهاي الصيني وكورينثيانز وفلامنغو البرازيليين.

وحقق فيتور بيريرا لقبين في الدوري البرتغالي ولقبين في كأس السوبر البرتغالي ولقبا في الدوري اليوناني ولقبا في كأس اليونان ولقبا في دوري السوبر الصيني ولقبا في كأس السوبر الصيني.

وفي 26 مباراة للوصل في دوري أدنوك حقق الفريق 47 نقطة وفاز 13 مرة وتعادل 8 مرات وخسر 5 مرات.