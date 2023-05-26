فيتور بيريرا
فيتور بيريرا

الوصل الإماراتي مهتم بالتعاقد مع المدرب البرتغالي فيتور بيريرا

فيتور بيريرا بلا فريق منذ إقالته من فلامنغو البرازيلي الشهر الماضي، عقب مطالبات جماهيرية.
إرم نيوز

كشف موقع "bolavip" أن الوصل الإماراتي مهتم بالتعاقد مع المدرب البرتغالي فيتور بيريرا.

وفيتور بيريرا بلا فريق منذ إقالته من فلامنغو البرازيلي الشهر الماضي، عقب مطالبات جماهيرية.

وبحسب الموقع فإن الوصل مهتم بالتعاقد مع فيتور بيريرا البالغ من العمر 54 عاما.

فيتور بيريرا
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وأنهى الوصل الدوري الإماراتي في المركز الرابع وحصد 47 نقطة من 26 مباراة، متأخرا بـ10 نقاط عن شباب الأهلي دبي الذي أحرز اللقب.

ويتولى الإسباني خوان أنطونيو بيتزي تدريب الوصل لكن عقده ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وسبق لفيتور بيريرا أن قاد أندية الأهلي السعودي وبورتو البرتغالي وفنربخشة التركي وميونخ 1860 الألماني وأولمبياكوس اليوناني وشنغهاي الصيني وكورينثيانز وفلامنغو البرازيليين.

وحقق فيتور بيريرا لقبين في الدوري البرتغالي ولقبين في كأس السوبر البرتغالي ولقبا في الدوري اليوناني ولقبا في كأس اليونان ولقبا في دوري السوبر الصيني ولقبا في كأس السوبر الصيني.

وفي 26 مباراة للوصل في دوري أدنوك حقق الفريق 47 نقطة وفاز 13 مرة وتعادل 8 مرات وخسر 5 مرات.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل الإماراتي

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