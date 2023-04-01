بتسجيله في شباك الوصل.. علي مبخوت يصل للهدف رقم 𝟐𝟎𝟎 بدوري أدنوك
مبخوت يواصل تحطيم الأرقام القياسية بالدوري الإماراتي.
سجل علي مبخوت، نجم فريق الجزيرة، هدفا رائعا في شباك الوصل، خلال المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، بالجولة الـ21 لدوري أدنوك للمحترفين.
وجاء هدف مبخوت في الدقيقة 62، حيث تعادل للجزيرة بعدما تقدم الوصل مع الدقيقة الأولى عن طريق علي صالح.
وبهذا الهدف وصل علي مبخوت للهدف رقم 𝟐𝟎𝟎 في دوري أدنوك للمحترفين.
وتعثر الوصل في الجولة الـ20 بتعادله مع اتحاد كلباء بهدف لكل منهما، ليتسع الفارق مع المتصدر شباب الأهلي إلى خمس نقاط بوصول رصيد الفريق إلى 40 نقطة.
من جهته، يسعى الجزيرة للعودة إلى الانتصارات، بعدما تعثر أيضاً في الجولة الماضية بتعادله مع عجمان بهدف لكل فريق، ليرفع "فخر أبوظبي" رصيده إلى 34 نقطة، ويبتعد بنسبة كبيرة عن المنافسة على لقب الدوري.