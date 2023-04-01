بتسجيله في شباك الوصل.. علي مبخوت يصل للهدف رقم 𝟐𝟎𝟎 بدوري أدنوك

سجل علي مبخوت، نجم فريق الجزيرة، هدفا رائعا في شباك الوصل، خلال المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، بالجولة الـ21 لدوري أدنوك للمحترفين.

وجاء هدف مبخوت في الدقيقة 62، حيث تعادل للجزيرة بعدما تقدم الوصل مع الدقيقة الأولى عن طريق علي صالح.

وبهذا الهدف وصل علي مبخوت للهدف رقم 𝟐𝟎𝟎 في دوري أدنوك للمحترفين.