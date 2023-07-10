ديوكوفيتش يهزم هوركاتش ويتأهل لربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

ولم يكن ديوكوفيتش في أفضل حالاته وبدا هوركاتش في طريقه لتحقيق انتفاضة، لكن كما يفعل كثيرًا، وجد اللاعب الصربي الحاصل على 23 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى حلًا في النهاية.

وأصبح ديوكوفيتش الآن متساويًا في المركز الثاني مع جيمي كونورز في عدد مرات بلوغ دور الـ8 في بطولة ويمبلدون، وسيواجه الروسي أندريه روبليف المصنف السابع يوم الأربعاء.

واللافت للنظر أن ديوكوفيتش وصل لدور الـ8 في البطولات الأربع الكبرى 56 مرة، ليحتل المركز الثاني بعد روجر فيدرر.

ومع الرياح القوية في الملعب الرئيسي، كافح ديوكوفيتش من أجل اللعب بإيقاعه المعتاد وخسر إرساله لأول مرة في المباراة ليفرط في المجموعة الثالثة.

وبدا المصنف الثاني في ورطة لبعض الوقت أمام المصنف الـ17 الذي أنهى مسيرة فيدرر في ويمبلدون قبل عامين.

لكن ديوكوفيتش كسر إرسال هوركاتش للمرة الأولى عند 3/3 في المجموعة الرابعة، ومنذ هذه اللحظة لم يتراجع ليحسم المباراة لصالحه.