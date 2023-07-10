ديوكوفيتش يهزم هوركاتش ويتأهل لربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس
بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش دور الـ8 في بطولة ويمبلدون، بعدما تجاوز منافسه البولندي هوبرت هوركاتش، اليوم الإثنين.
وفاز ديوكوفيتش، حامل اللقب، بنتيجة 7/6 و7/6 و5/7 و6/4.
وخرج ديوكوفيتش لفترة وجيزة عن تركيزه أمام هوركاتش صاحب ضربات الإرسال الهائلة، لكنه استفاق سريعًا ليبلغ دور الثمانية.
وكانت المباراة بين ديوكوفيتش المصنف الثاني عالميًا وهوركاتش في الدور الرابع قد توقفت، أمس الأحد؛ بسبب قانون منع اللعب بعد الساعة 11 مساء، بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم اللاعب الصربي 7/6 و7/6.
ولم يكن ديوكوفيتش في أفضل حالاته وبدا هوركاتش في طريقه لتحقيق انتفاضة، لكن كما يفعل كثيرًا، وجد اللاعب الصربي الحاصل على 23 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى حلًا في النهاية.
وأصبح ديوكوفيتش الآن متساويًا في المركز الثاني مع جيمي كونورز في عدد مرات بلوغ دور الـ8 في بطولة ويمبلدون، وسيواجه الروسي أندريه روبليف المصنف السابع يوم الأربعاء.
واللافت للنظر أن ديوكوفيتش وصل لدور الـ8 في البطولات الأربع الكبرى 56 مرة، ليحتل المركز الثاني بعد روجر فيدرر.
ومع الرياح القوية في الملعب الرئيسي، كافح ديوكوفيتش من أجل اللعب بإيقاعه المعتاد وخسر إرساله لأول مرة في المباراة ليفرط في المجموعة الثالثة.
وبدا المصنف الثاني في ورطة لبعض الوقت أمام المصنف الـ17 الذي أنهى مسيرة فيدرر في ويمبلدون قبل عامين.
لكن ديوكوفيتش كسر إرسال هوركاتش للمرة الأولى عند 3/3 في المجموعة الرابعة، ومنذ هذه اللحظة لم يتراجع ليحسم المباراة لصالحه.