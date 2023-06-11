الأكثر فوزًا بالألقاب الكبرى.. ديوكوفيتش يهزم كاسبر رود ويتوج برولان غاروس

وأصبح ديوكوفيتش، البالغ من العمر 36 عاما، أول لاعب يحرز ثلاثة ألقاب على الأقل في كل من البطولات الأربع الكبرى.

وديوكوفيتش هو أكبر لاعب يحقق بطولة في رولان غاروس بعمر 36 عاما و20 يوما، محطمًا رقم نادال الذي حقق نسخة الموسم الماضي.

وحقق ديوكوفيتش 10 ألقاب في بطولة أستراليا، و7 في بطولة ويمبلدون، و3 ألقاب في بطولة أمريكا المفتوحة، و3 ألقاب في رولان غاروس.

وخسر كاسبر رود نهائي رولان غاروس للمرة الثانية على التوالي، وكانت خسارة الموسم الماضي أمام نادال بنتيجة 0/3.