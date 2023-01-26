الفيحاء يُقصي الهلال ويصعد لنهائي كأس السوبر السعودي (فيديو)

وتلقى الهلال خسارته الثانية هذا الموسم في جميع المسابقات المحلية، بعدما خسر من التعاون في الدوري السعودي للمحترفين.

وتأتي الخسارة قبل سفر الهلال للمغرب لخوض بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيلعب ضد الوداد في الدور الثاني للمسابقة، التي حقق فيها المركز الرابع في النسخة الماضية.

ويلعب الفيحاء، الذي حقق لقب الكأس بعدما فاز على الهلال بركلات الترجيح، ضد الفائز من مواجهة النصر والاتحاد في قبل النهائي الآخر في نهائي كأس السوبر السعودي، الذي سيقام يوم 29 يناير كانون الثاني.