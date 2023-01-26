الفيحاء يُقصي الهلال ويصعد لنهائي كأس السوبر السعودي (فيديو)
قطع نادي الفيحاء التذكرة الأولى لمباراة نهائي كأس السوبر السعودي، بعد فوزه على الهلال بهدف نظيف في مباراة الفريقين الأولى للبطولة.
الفيحاء جدد تفوقه على الهلال للمرة الثانية، بعدما انتصر على الفريق في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.
وخسر الهلال فرصة الحفاظ على لقب كأس السوبر بعدما حققه العام الماضي عقب تفوقه على الفيصلي بركلات الترجيح.
وتأهل فريق الفيحاء لنهائي بطولة كأس السوبر السعودي بانتصار تاريخي على الهلال بهدف دون مقابل، في دور نصف النهائي للبطولة.
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق البرازيلي باولينيو في الدقيقة 20، بعدما تلقى تمريرة بينية من زميله فيكتور رويز ليراوغ مدافعي الهلال ويسكنها في الشباك.
وتحصل عبدالله الحميدان على ركلة جزاء لـ الهلال في الدقيقة 25، انبرى لها سالم الدوسري لكن فلاديمير حارس مرمى الفيحاء تصدى لتسديدته ببراعة.
وحاول فريق الهلال العودة للتعادل مرارًا، ولكن فشلت كل المحاولات، ليتأهل الفيحاء حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمباراة النهائية.
وسجل ريكاردو هدفا بعدما حول عرضية رويث برأسه في مرمى الهلال في الدقيقة 56، لكن تم إلغاء الهدف بسبب التسلل.
وتلقى الهلال خسارته الثانية هذا الموسم في جميع المسابقات المحلية، بعدما خسر من التعاون في الدوري السعودي للمحترفين.
وتأتي الخسارة قبل سفر الهلال للمغرب لخوض بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيلعب ضد الوداد في الدور الثاني للمسابقة، التي حقق فيها المركز الرابع في النسخة الماضية.
ويلعب الفيحاء، الذي حقق لقب الكأس بعدما فاز على الهلال بركلات الترجيح، ضد الفائز من مواجهة النصر والاتحاد في قبل النهائي الآخر في نهائي كأس السوبر السعودي، الذي سيقام يوم 29 يناير كانون الثاني.