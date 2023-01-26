أهداف مباراة الهلال والفيحاء في كأس السوبر السعودي (فيديو)
تقدم باولينيو لاعب نادي الفيحاء، بهدف في شباك نظيره الهلال، خلال مباراة الفريقين التي تقام اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر السعودي.
وخلال المباراة التي تقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)، استلم باولينيو تمريرة سحرية من زميله فيكتور رويز، وانفرد بالمرمى الهلالي وسجل الهدف الأول لصالح فريقه في الدقيقة 20.
وانطلقت، اليوم الخميس، منافسات بطولة كأس السوبر السعودي بإقامة مباراتي الهلال ضد الفيحاء بجانب النصر أمام الاتحاد في الدور الأول للبطولة التي تقام بمشاركة 4 أندية للمرة الأولى.
ويشارك الهلال في النسخة الحالية بعد فوزه بلقب الدوري الموسم الماضي، فيما خسر نهائي الكأس من الفيحاء الذي يشارك بعد الفوز بالبطولة.
ويدخل الهلال حامل اللقب مواجهة الفيحاء بعد عودته للانتصارات في آخر مباراتين بالدوري بفوزه 2-0 على العدالة و2-1 على أبها.
وخسر الفيحاء مباراته الأخيرة بالدوري 0-3 أمام الاتحاد، ويأمل في العودة للانتصارات أمام الهلال غدًا.