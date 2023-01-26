أهداف مباراة الهلال والفيحاء في كأس السوبر السعودي (فيديو)

وانطلقت، اليوم الخميس، منافسات بطولة كأس السوبر السعودي بإقامة مباراتي الهلال ضد الفيحاء بجانب النصر أمام الاتحاد في الدور الأول للبطولة التي تقام بمشاركة 4 أندية للمرة الأولى.

ويشارك الهلال في النسخة الحالية بعد فوزه بلقب الدوري الموسم الماضي، فيما خسر نهائي الكأس من الفيحاء الذي يشارك بعد الفوز بالبطولة.

ويدخل الهلال حامل اللقب مواجهة الفيحاء بعد عودته للانتصارات في آخر مباراتين بالدوري بفوزه 2-0 على العدالة و2-1 على أبها.

وخسر الفيحاء مباراته الأخيرة بالدوري 0-3 أمام الاتحاد، ويأمل في العودة للانتصارات أمام الهلال غدًا.